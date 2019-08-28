Опубликовано видео освобождения Кирилла Вышинского в зале суда

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись освобождения главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из зала суда. Ролик был опубликован в среду, 28 августа.

На кадрах видно, как судья зачитывает решение, после чего журналист выходит из «аквариума».

Об освобождении Вышинского стало известно ранее в среду. Меру пресечения ему изменили на личное поручительство — главред будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Руководитель РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней. Его арестовали в Киеве в мае прошлого года и обвиняли в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене, главному редактору грозило 15 лет лишения свободы. Сам он отвергал все обвинения.

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