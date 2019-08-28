Вышинский рассказал о поплатившемся за его заключение Порошенко

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что возбужденное против него уголовное было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом журналист заявил после освобождения из зала суда в Киеве, передает РИА Новости.

По словам Вышинского, с первого дня он воспринимал свой арест как попытку Порошенко получить дополнительную поддержку избирателей. «Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме», — сказал журналист.

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Ранее 28 августа суд в Киеве принял решение освободить Кирилла Вышинского из-под стражи. Мера пресечения изменена на личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Вышинский находился под стражей более 400 дней — его арестовали в мае прошлого года и обвиняли в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене, главному редактору грозило 15 лет лишения свободы. Сам он отвергал все обвинения, меру пресечения в виде содержания под стражей ему продлевали восемь раз. Вскоре после его ареста власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.

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