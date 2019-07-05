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Американские журналисты раскритиковали Скабееву за троллинг США

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Ольга Скабеева

Американская газета The Washington Post обратила внимание на то, как российские телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов высмеяли праздничные мероприятия в честь Дня независимости США в Вашингтоне.

В эфире передачи «60 минут» от 4 июля на канале «Россия 1» они шутили про военный парад, в котором приняли участие танки и истребители. Попов отметил, что выбранные на мероприятие американские танки были задействованы еще во время Второй мировой войны и перестали использоваться в 1957 году.

Скабеева заметила, что с танков «облупилась краска», а «оптика заклеена скотчем». «Американский президент заявляет, что военный парад демократичный и прекрасный, а мы-то помним, что [для США] российский парад — тоталитарный и ужасный», — подчеркнула она.

Американский военный эксперт Майкл Кофман сказал изданию, что «Россия будет искать любую возможность, чтобы потроллить Соединенные Штаты». «С их точки зрения, происходящее [в Вашингтоне] будет довольно статичным, обыденным военным показом, а не парадом их уровня, или даже парадов, проводящихся в Европе», — добавил он.

Ранее в июне телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине.

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