Трамп не обсуждал с Зеленским тему военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп не обсуждал в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему финансовой помощи Украине. Об этом свидетельствуют материалы стенограммы, опубликованные в среду, 25 сентября, на сайте Белого дома.

Также в ходе беседы с президентом США Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию о деле кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена с целью провести соответствующее расследование на Украине.

24 сентября спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Утверждается, что он обратился к украинскому лидеру с просьбой, которая принесла бы ему политическую выгоду, — якобы потребовал у него компромата на Байдена, а в обмен пообещал Киеву финансовую поддержку.

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До этого в сентябре сообщалось, что палата представителей Конгресса США на следующий финансовый год (с 1 октября) одобрила военную помощь Киеву в размере 250 миллионов долларов (около 16 миллиардов рублей), на которые, в частности, планировалось получить оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Законопроект впоследствии должен был одобрить Сенат страны. Кроме того, предполагалось, что в текущем году Украина получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. Администрация Трампа приняла решение разморозить предыдущие средства на военную поддержку Украине после того, как он поручил их заморозить на время проверки, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона.

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