В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на сотни миллионов долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов (около 16 миллиардов рублей). Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о продолжении военной поддержки Киеву на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Подчеркивается, что теперь этот законопроект должен принять Сенат США.

12 сентября сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение разморозить предыдущие средства, выделяемые на военную помощь Украине. До этого американский лидер поручил заморозить предназначенные для этого бюджетные деньги на время проверки. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона. В Конгрессе тогда заявили, что будут добиваться предоставления Киеву военной помощи вопреки воле главы государства.

Помимо средств от американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих денег за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

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