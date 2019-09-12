США определились с военной помощью Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение разморозить средства, выделяемые на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Hill.

Речь идет о 250 миллионах долларов, на которые Киев получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения. «Госдепартамент и министерство обороны выполняют свои обязательства по всей помощи Украине в военной сфере и сфере безопасности», — приводит издание слова источника в администрации американского лидера.

США поддерживают усилия Украины в области реформ и самообороны, заявил источник. «Эти средства поспособствуют устремлениям Украины», — резюмировал он.

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В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные для этого бюджетные деньги на время проверки. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона. В Конгрессе заявили, что будут добиваться предоставления Киеву военной помощь вопреки воле главы государства.

Помимо средств от американского оборонного ведомства в 2019 году Киев получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

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