Украину предложили сделать приоритетом внешней политики США

Лидер президентской гонки в США демократ Джозеф Байден заявил, что сделал бы Украину приоритетом внешней политики. Ответы кандидатов по вопросам международных отношений от Демократической партии США опубликованы на сайте Совета по международным отношениям.

«Я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США. В военной сфере я бы предоставил больше американской помощи для безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы-Байдена», — сказал политик.

В экономической сфере Байден планирует работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно в случае запуска газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что помощь США должна осуществляться строго при условии антикоррупционных реформ внутри Украины.

Байден — 76-летний американский политик, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988-м, 2004-м и 2008 годах). В 1973 году стал сенатором от штата Делавэр в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост. Годом позже редакция журнала Time включила его в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». В 2016-м году он заявил о готовности баллотировать на пост президента по окончании полномочий Трампа.

Байден выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение США в Ирак, по окончании грузино-южноосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Он также активно поддерживал санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.

Выборы президента США пройдут в 2020 году. По данным политических опросов, шансы Байдена стать кандидатом от своей партии оцениваются как наиболее высокие.

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