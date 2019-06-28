Трамп похвалил себя и оскорбил соперников

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он хорошо представляет США на саммите G20. Соответствующий пост глава государства разместил у себя в Twitter.

«Я нахожусь в Японии на G20, хорошо представляя нашу страну. Но я слышал, что это плохой день для Сонного Джо [политика-кандидата в президенты Байдена] или Сумасшедшего Берни [сенатора-кандидата в президенты Сандерса]. Один изнурен, другой — безумен. В чем же дело?» — написал Трамп.

Ранее 28 июня сообщалось, что встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным длилась около полутора часов. Президенты обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы.

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Перед ее началом Трамп с улыбкой попросил Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы. Также сообщалось, что главы государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, который занимает этот пост с 2017 года, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

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