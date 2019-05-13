Кандидатов в президенты в США сочли слишком старыми для президентства

Кандидаты в президенты США на выборах 2020 года не смогут управлять государством из-за преклонного возраста. Об этом заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью CBS.

В частности, он рассуждал о способностях бывшего вице-президента Джо Байдена, сенатора Берни Сандерса и действующего главы государства Дональда Трампа. В настоящее время Байдену 76 лет, Сандерсу — 77 лет, а Трампу — 72 года.

«Я не уверен, что у вас в этом возрасте сохранится та интеллектуальная острота, которой вы могли бы обладать в свои 60 лет», — подчеркнул Гейтс, добавив, что названные им кандидаты не достаточно энергичны для поста президента США.

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Сравнивая Трампа, который стал самым старым впервые избранным президентом, и 40-го президента США Рональда Рейгана, который избрался на второй срок в возрасте 73 лет, бывший глава Пентагона заметил, что последний был «довольно великим президентом». Он заключил, что работа главы государства должна быть безупречной во всех отношениях.

Как уточняет издание, за пост главы государства в 2020-м могут побороться почти два десятка политиков в возрасте от 37 до 77 лет. При этом, согласно национальным и региональным опросам, Байден и Сандерс занимают верхние позиции в рейтинге.

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