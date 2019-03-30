Вице-президента США обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах. Об этом она написала в статье для издания The Cut.

По ее утверждению, инцидент произошел в 2014 году во время публичного мероприятия. «Я почувствовала, как он подошел ко мне сзади и положил свои ладони мне на плечи. Я обмерла — почему вице-президент меня касается?», — пишет Флорес.

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После этого Байден понюхал ее волосы: «Я была огорчена — я сегодня не вымыла голову, а вице-президент ее нюхает. И, кстати, какого хрена? Почему вице-президент США нюхает мои волосы?». Затем, пишет Флорес, политик поцеловал ее в затылок. От шока она ничего не могла сделать или сказать и хотела провалиться под землю. К счастью, ее вызвали на сцену, и она смогла уйти.

В 2014 году ей было 35 лет, Байдену — 71 год.

4 марта актриса и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр заявила, что считает шлюхами знаменитостей, поддерживающих движение против домогательств #MeToo. По ее словам, известные женщины, которые «оказывались в гостиничных номерах мужчин в три часа ночи, а затем выступали с обвинениями против них, делают вид, что не пытались обменять свои сексуальные услуги на деньги». Она также предположила, что знаменитости выдвигают обвинения в харассменте ради карьерного роста.

Флешмоб #Мetoo, участники которого пережили насилие и сексуальные домогательства, был запущен в социальных сетях осенью 2017 года. Незадолго до этого голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В России и других постсоветских странах в 2016 году прошел флешмоб #ЯНеБоюсьСказать, участницы которого рассказывали, как пострадали от харассмента.

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