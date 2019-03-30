Мир
 
Последние новости
Странный танец невесты после предложения руки и сердца попал на видео
Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина
Известный телеведущий обнаружил в унитазе жабу и запаниковал
Саакашвили показал пользу безгалстуковой диеты
Трамп попросил Северную Корею послать в США свое ядерное оружие
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Новости партнеров

Вице-президента США обвинили в домогательствах

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах. Об этом она написала в статье для издания The Cut.

По ее утверждению, инцидент произошел в 2014 году во время публичного мероприятия. «Я почувствовала, как он подошел ко мне сзади и положил свои ладони мне на плечи. Я обмерла — почему вице-президент меня касается?», — пишет Флорес.

После этого Байден понюхал ее волосы: «Я была огорчена — я сегодня не вымыла голову, а вице-президент ее нюхает. И, кстати, какого хрена? Почему вице-президент США нюхает мои волосы?». Затем, пишет Флорес, политик поцеловал ее в затылок. От шока она ничего не могла сделать или сказать и хотела провалиться под землю. К счастью, ее вызвали на сцену, и она смогла уйти.

В 2014 году ей было 35 лет, Байдену — 71 год.

4 марта актриса и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр заявила, что считает шлюхами знаменитостей, поддерживающих движение против домогательств #MeToo. По ее словам, известные женщины, которые «оказывались в гостиничных номерах мужчин в три часа ночи, а затем выступали с обвинениями против них, делают вид, что не пытались обменять свои сексуальные услуги на деньги». Она также предположила, что знаменитости выдвигают обвинения в харассменте ради карьерного роста.

Флешмоб #Мetoo, участники которого пережили насилие и сексуальные домогательства, был запущен в социальных сетях осенью 2017 года. Незадолго до этого голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В России и других постсоветских странах в 2016 году прошел флешмоб #ЯНеБоюсьСказать, участницы которого рассказывали, как пострадали от харассмента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
An Awkward Kiss Changed How I Saw Joe Biden
Макгрегора обвинили в домогательствах
Кобзона обвинили в домогательствах
Американская актриса назвала недовольных домогательствами знаменитостей шлюхами
Другие материалы рубрики
Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
18:1929 марта

Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз

09:4229 марта

В Норвегии рассказали о вынужденной помощи от России

05:58Сегодня

Трамп попросил Северную Корею послать в США свое ядерное оружие

Мир00:0421 марта

«Слава Богу-Императору!»

ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
17:5829 марта

Сделку Мэй по Brexit отвергли

03:59Сегодня

Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным

15:3029 марта

В США захотели сжечь преступную марихуану

МирПартнерский материал

Шестое чувство

В этих местах люди замирают и загадочно улыбаются
11:0228 марта

В Брунее будут насмерть забивать камнями за супружескую измену и однополый секс

03:07Сегодня

ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов

09:0128 марта

Мадуро возложил вину за тотальный блэкаут на снайпера с винтовкой

Россия
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»
Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
За ДТП с извинившимся перед Кадыровым чеченцем ответили полицейские
Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину
Медведев рассказал о конфликте Абызова с кредиторами
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Все материалы
Мир
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз
Трамп попросил Северную Корею послать в США свое ядерное оружие
Сделку Мэй по Brexit отвергли
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
В США захотели сжечь преступную марихуану
ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов
Все материалы
Бывший СССР
Развод по-украински
Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
Прокуратура Украины скрыла полученный от посла США «список неприкасаемых»
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Из Генпрокуратуры Украины исчезло дело против окружения Порошенко
Саакашвили показал пользу безгалстуковой диеты
Коломойский обвинил Порошенко в провокации против России в Керченском проливе
Друга Порошенко связали с хищениями в энергетике на миллиарды гривен
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Украина раскрыла «план Б» на случай отказа от транзита российского газа
Rambler Group оказалась в числе лучших работодателей в сфере рекламы и медиа
Российская технология распознавания лиц компании VisionLabs признана лучшей
США обвалили рубль
Все материалы
Силовые структуры
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший лидер БОРН рассказал о быте пожизненно заключенного
Автора песни «Убить президента» посадили за наркотики
Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась
Вооруженные люди совершили налет на мэрию Назрани
Все материалы
Наука и техника
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Запущенный из Новой Зеландии спутник заработал
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Раскрыта цена превращения Су-25 в Су-25СМ3
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Все материалы
Спорт
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать
Футболист «Зенита» посчитал переезд в Россию ошибкой
Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Загитова рассказала о пользе хейтеров
Боксера отстранили от боев за поцелуй журналистки
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Отелло убивает Дездемону», 1879«Она спросила меня: как можно заниматься любовью не уставая?»
Этот писатель знает все о страстных чернокожих, дискриминации и любви
Зловещие пуритане
Убогий рай, глубокий омут и пожирающая безысходность — главные альбомы недели
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
Джордж Клуни встал на защиту геев
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Николас Кейдж передумал жениться через четыре дня после свадьбы
Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану Снуп Дога и читал рэп 13 часов
Все материалы
Интернет и СМИ
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Умер журналист Максим Ковальский
Реклама православного платка из телемагазина удивила пользователей сети
Героев британского «Квартирного вопроса» подняли на смех за слишком дорогой ремонт
Снимающая порно для детей мать обратилась за помощью к священнику
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Опубликованы новые школьные фото Ким Кардашьян
Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок
Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Российскую модель госпитализировали в Китае
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Британская виза подорожала
Найдено самое грязное место в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке
Гигантский кролик почти перерос хозяйку
Суд разрешил начальнику испускать газы в сторону сотрудника
111-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Все материалы
Дом
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей
В Москве снизилась доступность жилья
Все материалы