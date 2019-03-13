Кобзона обвинили в домогательствах

Певица Виктория Цыганова заявила, что несколько лет назад подверглась домогательствам эстрадного артиста Иосифа Кобзона, умершего в августе 2018 года. Об этом сообщает издание StarHit.

По ее словам, однажды во время гастролей Кобзон поздно вечером позвал ее к себе в номер, однако певица отказалась. «Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек», — рассказала Цыганова.

Певица отметила, что тот случай стал причиной их многолетнего конфликта.

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Ранее 4 марта актриса, сценарист и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр заявила, что считает шлюхами знаменитостей, поддерживающих движение против домогательств #MeToo. По ее словам, известные женщины, которые «оказывались в гостиничных номерах мужчин в три часа ночи, а затем выступали с обвинениями против них, делают вид, что не пытались обменять свои сексуальные услуги на деньги». Она также предположила, что знаменитости выдвигают обвинения в харассменте ради карьерного роста.

Флешмоб #Мetoo, участники которого пережили насилие и сексуальные домогательства, был запущен в социальных сетях осенью 2017 года. Незадолго до этого голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В России и других постсоветских странах в 2016 году прошел флешмоб #ЯНеБоюсьСказать, участницы которого рассказывали, как пострадали от харассмента.

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