Участник Backstreet Boys избежал ответственности за изнасилование

Прокуратура Лос-Анджелеса решила не предъявлять обвинение в изнасиловании участнику поп-группы Backstreet Boys Нику Картеру. Об этом сообщает портал TMZ.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что срок исковой давности истек пять лет назад, в 2013 году.

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Американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила Картера в изнасиловании в ноябре 2017 года. По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Она снималась вместе с Картером в телевизионном фильме. Картер отвергал обвинения, утверждая, что их близость проходила по обоюдному согласию.

5 сентября прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу. Причиной этого также стали сроки исковой давности.

Широкую огласку тема сексуальных домогательств в киноиндустрии получила в ноябре 2017 года, когда голливудского продюсера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси и других публично обвинили в изнасилованиях в рамках флешмоба #MeToo в социальных сетях. Из-за большого потока заявлений прокуратура Лос-Анджелеса создала специальный отдел по расследованию домогательств в Голливуде.

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