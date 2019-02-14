Вечный кандидат в президенты умер в США

Линдон Ларуш-младший, участвовавший как кандидат во всех выборах президента США с 1976 по 2004 год, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Ларуш избирался от разных политических сил, меняя взгляды с течением времени. В 1990 году он пытался пройти в Конгресс от штата Вирджиния, а в 1992-м участвовал в президентских выборах, находясь за решеткой — его приговорили к 15 годам заключения за уклонение от уплаты налогов, но отпустили уже спустя 6 лет.

Он был сторонником конспирологических теорий: Ларуш убеждал людей, что Международный валютный фонд виновен в распространении ВИЧ, государственный секретарь США Генри Киссинджер был агентом влияния СССР, а королева Великобритании замешана в мировой торговле наркотиками.

Его избирательный комитет подтвердил смерть кандидата. В публикации, посвященной Ларушу, его называют «философом, ученым, поэтом и государственником».