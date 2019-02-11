Сенатор предрекла Трампу тюрьму до выборов

Президент США Дональд Трамп может оказаться за решеткой до выборов в 2020 году, считает сенатор-демократ от штата Массачусетс и возможный участник президентской гонки Элизабет Уоррен. Ее слова приводит NBC News.

«В 2020 году Дональд Трамп может уже не быть президентом. На самом деле он даже может не быть свободным человеком. Но... Дональд Трамп — не единственная проблема, которая у нас есть», — сказала она на митинге в Айове.

Политик пояснила, что глава государства может угодить за решетку из-за его твитов, многие из которых можно описать как расистские или ненавистнические.