Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть

Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос. Опубликованная им фотография стала вирусной: за два дня снимку поставили «лайки» 56 тысяч человек, еще 19 тысяч ретвитнули пост.

«Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг глаз и закрашу им остальную часть его лица, уберу пересаженную часть волос и окрашивание. Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком», — пояснил автор.

В комментариях пользователи подхватили шутку и стали выкладывать многочисленные шаржи, коллажи и фотожабы с Трампом.

Внешность американского лидера нередко вызывает насмешки как у его соотечественников, так и за рубежом. Чаще всего высмеивают необычную прическу президента, которой он тщательно скрывает лысину. Кроме того, в сети не перестают обсуждать цвет кожи Трампа, СМИ посвящали этой теме большие статьи, опрашивали приближенных главы государства и дерматологов.

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