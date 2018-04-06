Волосы Трампа вновь попытались сбежать

Twitter / David Mack

В Twitter вновь обратили внимание на странное поведение волос президента США Дональда Трампа. Пользователь @davidmackau поделился видео, на котором шевелюра политика будто пытается сбежать от владельца.

Ролик был заснят в четверг, 5 апреля, когда Трамп вылетал в Западную Вирджинию на конференцию о налогах. В этот день дул очень сильный ветер. За сутки видео посмотрели больше двадцати тысяч человек.

Пользователи сравнили волосы президента с нереалистичными прическами персонажей аниме и овощами.

— William Claude Dukenfield (@1ASpeech) 05 апреля 2018, 17:42

Трамп воспринимает пристальное внимание к своем прическе с самоиронией. После того, как интернет высмеял его лысину, он признался на конференции консервативного политического действия, что «пытается изо всех чертовых сил скрыть залысину» .

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