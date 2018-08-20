Россияне поверили в гей-заговор против России

Большинство россиян (63 процента) верят в существование некой организации, которая стремится разрушить российские традиционные духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Таковы итоги исследования представлений сограждан, проведенного ВЦИОМ.

Как выяснили социологи, доля конспирологов оказалась выше среди 45-59-летних респондентов (69 процентов) и людей со средним специальным образованием (67 процентов).

Кроме того, две трети россиян (66 процентов) считают, что существует организация, которая стремится переписать российскую историю, чтобы навредить России. Большинство из них старше 45 лет (72 процента).

Четверть опрошенных (26 процентов) выразили сомнение в том, что такая группа лиц существует: в основном, это люди от 18 до 24 лет (47 процентов) и люди с неполным средним образованием (42 процента), считающие, что, если отдельные историки и пересматривают факты, то только ради уточнений.

Ранее сообщалось, что россияне стали чувствовать ответственность за происходящее в стране и верить в возможность влияния на события. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики, отметив, что с 2008 года поверивших в свои силы людей стало больше на 20 процентов.

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