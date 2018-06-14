Назван главный недостаток россиян

Россияне считают главным достоинством нации гостеприимство, трудолюбие и душевность. Среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Исследование было посвящено образу нации в глазах самих россиян. Респондентам предложили выбрать из перечня не больше пяти эпитетов, которые лучше всего характеризуют русских людей.

45 процентов опрошенных главным качеством соотечественников назвали гостеприимство. На втором месте оказалось трудолюбие — 41 процент, за ним следует душевность — 33 процента.

В числе негативных качеств лидирует пьянство — 16 процентов. На втором месте находится отсутствие дисциплины — об этом заявили 6 процентов опрошенных. 5 процентов респондентов упомянули грубость и хитрость.

По словам представителей ВЦИОМ, чем моложе респонденты, тем они критичнее оценивают россиян. Опрос был проведен 23-24 мая среди двух тысяч россиян.

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