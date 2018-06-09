Россияне отделили патриотизм от любви к стране и поставили рекорд

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Патриотами России считают себя 92 процента респондентов ВЦИОМ, что является рекордным показателем с начала века (84 процента в 2000 году), сообщили РИА Новости во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако заметно меньше опрошенных указали, что это означает любить свою страну: 72 процента — в 2014 году, 59 процентов — в 2018-м.

Более трети респондентов (39 процентов) связывают высокие чувства к родине со стремлением изменить существующее положение дел и работой во благо стране (38 процентов).

Защищать родину от любых нападок и обвинений считают необходимым 29 процентов опрошенных, но одновременно 97 человек из каждой сотни отмечают, что замалчивание недостатков страны — ложный патриотизм.

Говорить о России горькую правду считают чертой патриотизма только пятая часть опрошенных.

Во ВЦИОМ, проанализировав результаты опроса, указывают на переход от «дежурного чувства» к «осознанному участию» .

«Такие настроения постепенно усиливаются благодаря позиции тех, кого мы можем назвать современными гражданами страны, — это люди, в наибольшей степени вовлеченные в экономическую и социальную жизнь, таких особенно много среди жителей столиц и крупных городов, — пояснил директор департамента исследований центра Степан Львов. — Как правило, это граждане в возрасте от 25 до 60 лет с высшим образованием, активно пользующиеся интернетом, но разного уровня доходов и политических пристрастий».

Наиболее низкий уровень патриотизма фиксировался в 2011 и 2016 годах — 80 процентов.

В исследовании, проводившемся в преддверии Дня России путем телефонного интервью, участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов.

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