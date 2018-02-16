Российские медвежата удивили ученых живучестью и патриотизмом

Рекордный выводок из пяти бурых медвежат, зафиксированный прошлой весной, уцелел и третий год живет с матерью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте приморского нацпарка «Земля леопарда».

«По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира», — подчеркнул сотрудник учреждения Глеб Седаш. По его мнению, сохранить потомство медведице помог хороший урожай желудя в прошлом году.

Примечательно, что в прошлом году это медвежье семейство перешло границу с Китаем и ушло вглубь территории минимум на три километра. «Но путешественники не изменили родине и остались по-настоящему русскими медведями», — отметили в нацпарке.

Впервые медведицу с большим выводком заметили весной прошлого года с помощью одной из фотоловушек. Появление на свет сразу пятерых медвежат фиксируется крайне редко, а в Приморье наблюдалось впервые.

По последним оценкам, медвежата-трехлетки уже могут жить самостоятельно, но они по-прежнему не оставляют мать. Специалисты полагают, что семья распадется этой весной.

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