Пережившая развал СССР белая медведица умерла в голоде и одиночестве

В Перми скончалась старейшая в России белая медведица Амдерма, сообщила РИА Новости куратор коллекции местного зоопарка Олеся Гугович.

«Несмотря на свой возраст, Амдерма была довольно активной. Лишь в последние недели она спряталась в своем вольере и уже не появлялась на публике, а перед смертью животное отказалось от еды», — отметила собеседница агентства.

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Точный возраст медведицы неизвестен. Она попала к людям в 1989 году вместе со своим потомством, когда бродила возле заполярного воинского поселка Амдерма.

В декабре 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования одноименного государства, медведица уже находилась в зоопарке.

«Ей было не меньше 38 лет — это рекордный возраст для всех белых медведей, которые содержатся в российских зоопарках», — подчеркнула Гугович.

За два десятилетия Амдерма родила шесть медвежат. Ее потомство живет не только в российских зверинцах, но и в Японии.

В декабре прошлого года пользователей сети ужаснула видеозапись с белым медведем, умирающим от голода на канадском острове Баффинова Земля. Автор ролика объяснил, что хочет с его помощью привлечь внимание общества к глобальному потеплению, из-за которого полярные медведи могут полностью вымереть уже в скором будущем.

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