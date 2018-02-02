Леопард Валера привел фотографироваться тигров и оленей

Видео: Земля Леопарда / YouTube

Фотоловушка на вершине горы в приморском национальном парке «Земля леопарда» засняла представителей сразу семи видов диких животных. Получившаяся запись опубликована на YouTube-канале парка.

В комментарии к ней отмечено, что подобное произошло впервые и, возможно, благодаря леопарду Валере, который принес туда добычу и поделился ею с другими зверями.

«Качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар. Это особая площадка. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников», — рассказал РИА Новости инженер-исследователь «Земли леопарда» Виктор Сторожук.

Однако один из пользователей сети в своем комментарии усомнился в правдоподобности истории о щедром леопарде. «Чего только ни придумают работники "Земли леопарда", чтобы хищников и падальщиков в кадр заманить. Для детей и домохозяек прокатит», — отметил он.

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