Российские школьники воспылали патриотизмом и решили доказать это делом

72 процента школьников в России считают себя патриотами. Таковы данные опроса, проведенного ОНФ, пишет RT.

По мнению подростков, патриотизм проявляется в гордости за свою страну — так ответили 75 процентов опрошенных. 56 процентов необходимым условием назвали знание Гимна, 49 процентов видят патриотизм в готовности защищать страну, 25 процентов — в участии в памятных мероприятиях, 23 процента — в воспитании патриотизма у своих детей.

Для выражения собственной гражданской позиции школьники выбирают реальные дела. 30 процентов опрошенных состоят в органах школьного самоуправления, 26 процентов занимаются волонтерской деятельностью, 17 процентов участвуют в работе молодежных парламентов и советов.

На вопрос, откуда ребята черпают информацию о политической и экономической жизни страны, 60 процентов ответили, что из соцсетей и телевидения.

Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение» в июне 2017 года, 78 процентов россиян считают себя патриотами. Это на 21 процент больше, чем было в 2006 году.

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