Почти 80 процентов россиян назвали себя патриотами

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 78 процентов россиян считают себя патриотами, что на 21 процент больше, чем в 2006 году, передает «Интерфакс».

39 из каждой сотни респондентов полагают, что говорить так на публике нехорошо. А 59 процентов уверены в обратном

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Половина опрошенных считают, что любовь к родине прививается целенаправленным патриотическим воспитанием. О том, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам говорит 41 процент респондентов.

Среди обязательных требований к патриотам чаще называют любовь к родной природе (73 процента), затем службу в армии (68 процентов) и знание истории (65 процентов).

61 процент респондентов считают, что патриот может критиковать власти страны.

58 человек из каждой сотни опрошенных говорят, что любовь к родине не подразумевает знание гимна страны наизусть. Также больше половины респондетов дозволяют патриоту России предпочитать иностранную литературу и искусство отечественным.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что большинство российский студентов назвали символом настоящего патриотизма ветеранов Великой Отечественной войны. 34 процента из них считают истинным патриотом президента России Владимира Путина.