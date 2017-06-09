Россияне стали терпимее к проявлениям непатриотизма

Почти половина россиян (48 процентов) считают, что государство не должно реагировать на непатриотичное поведение граждан. За последние три года число людей, уверенных, что любовь к родине — это частное дело, увеличилось на девять процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 9 июня.

Треть опрошенных (33 процента) считает, что непатриотичное поведение должно быть предметом общественного порицания (в 2014 году так считали 38 процентов), 10 процентов предлагают за него штрафовать (в 2014 году — 11 процентов), а четыре процента (данные с в 2014 года не изменились) — считают, что за непатриотизм нужно ввести уголовную ответственность.

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Большинство респондентов отказывают в праве называться патриотом тем, кто не чувствуют любви к России (77 процентов), дают или берут взятки (77 процентов), уклоняются от службы в армии (69 процентов), не знают государственной символики (61 процент), избегают уплаты налогов (61 процент) или хотят переехать в другую страну (52 процента).

«Данные опроса зафиксировали очень важную тенденцию: сохраняется восприятие патриотизма как ответственности перед государством. Параллельно усиливается толерантность к тому, что считается пространством личного выбора — как в части повседневной жизни, так и в выражении своей личной позиции по различным вопросам», — прокомментировал данные руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос проводился 3 и 4 июня. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятность ошибки не превышает 3,5 процента.