Мизулину насторожило изучение борьбы с коррупцией на уроках патриотизма в школе

Сенатор Елена Мизулина выступила против того, чтобы в российских школах на уроках патриотизма изучалась борьба с коррупцией. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РИА Новости.
«На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», — отметила зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
Она заявила, что подобные занятия не имеют отношения к патриотизму и такая «опасная тенденция» уже наблюдается в некоторых школах Санкт-Петербурга.
Член того же комитета Совфеда Людмила Нарусова не согласилась с коллегой. «Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку», — прокомментировала она.
Днем ранее Мизулина выступила против появления психологов в каждой школе. «Вы представьте, психолог в школе будет разговаривать с вашим ребенком и записывать в ваше отсутствие, обрабатывать его душу фактически», — сказала сенатор.
В январе сообщалось, что Россия находится на 131-м месте в рейтинге восприятия коррупции по данным на 2016 год.
В российских школах проходят внеклассные занятия по гражданско-патриотическому воспитанию для учеников. Каждое образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает план мероприятия.