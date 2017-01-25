Россия опустилась в рейтинге восприятия коррупции на 131 место

Россия оказалась на 131-м месте в рейтинге восприятия коррупции по итогам 2016 года, составленном международной организацией Transparency International и опубликованном на ее сайте. Годом ранее Россия занимала 119-ю позицию.

При этом само значение индекса не изменилось и составило 29 баллов из 100, как и год назад. Снижение позиций России связано с увеличением числа стран в рейтинге, говорится в сообщении компании.

На том же месте — 131-м — находятся Украина, Казахстан, Иран и Непал.

Из государств бывшего СССР существенно лучшие показатели у стран Прибалтики и Грузии: Эстония заняла в рейтинге 22 место, Литва — 38, а Латвия и Грузия — 44-е. Также опережают Россию Армения (113-e место), Азербайджан и Молдавия, которые заняли 123-ю позицию. У стран Средней Азии позиции в рейтинге хуже.

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Самые лучшие показатели за прошлый год у Новой Зеландии и Дании, занявших первое место в рейтинге и заработавших 90 баллов. За ними следуют Финляндия и Швеция, занявшие 3 и 4 позицию с 89 и 88 баллами соответственно (2 места в рейтинге за 2016 год нет). США заняли 18-е место с 74 баллами, уступив Канаде (девятое место, 82 балла) и Великобритании с Германией (обе — 10-е место, 81 балл).

В конце рейтинга восприятия коррупции — Сомали (10 баллов), Южный Судан (11 баллов), Северная Корея (12 баллов) и Сирия (13 баллов).

Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) отражает распространенность коррупции в государственном секторе. Индекс составляется на основе данных опросов экспертов и представителей бизнеса. Опросы проводят независимые экспертные организации, изучающие госуправление и бизнес-климат. Эксперты Transparency International оценивают методологию каждого источника информации, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам качества.