Сенатор предложил запретить суррогатное материнство в России

Сенатор Антон Беляков предложил запретить в России суррогатное материнство. Соответствующий законопроект он планирует в понедельник, 27 марта, внести в Госдуму, сообщают «Известия».

По словам Белякова, оказание услуг суррогатного материнства производится по гражданско-правовому договору. Этот документ закрепляет любые обязанности и права сторон, однако не гарантирует их строгого выполнения. В результате, по мнению сенатора, без юридической защиты остаются и суррогатные матери, и генетические родители, и дети. Отмечается, что запрет должен действовать до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства.

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«Для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям-заказчикам не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом (часть 4 статьи 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», — пояснил автор законопроекта.

Беляков добавил, что в настоящее время услугами россиянок по вынашиванию детей все чаще пользуются иностранцы.

В декабре 2015 года сенатор Елена Мизулина предлагала приравнять коммерческое суррогатное материнство в России к торговле людьми и сажать за него на срок до 10 лет. По ее словам, к ответственности должны привлекаться только посредники — коммерческие организации. При этом Мизулина не требовала полного запрета суррогатного материнства, поскольку в некоторых случаях это единственная возможность для пары завести ребенка.