Российские студенты выбрали символ настоящего патриотизма

Большинство российских студентов считают символом настоящего патриотизма ветеранов Великой Отечественной войны. Такого мнения придерживается 79 процентов участников опроса, проведенного Центром социологии студенчества, сообщает в субботу, 10 июня, РИА Новости.

Примером истинного патриота для большинства респондентов оказался президент России Владимир Путин (34 процента) и гражданские активисты и волонтеры (27 процентов).

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43 процента опрошенных полагает, что патриоты среди российской молодежи в меньшинстве, а 35 процентов считает, что таких людей половина. При этом 67 процентов участников исследования назвали себя патриотами, а 14 процентов высказали противоположную точку зрения. 19 процентов затруднились с однозначным ответом.

Большинство респондентов также заявили, что значение патриотизма заключается в стремлении к изменению ситуации в стране ради ее достойного будущего (64 процента).

Опрос проводился в июне в 50 регионах. В нем приняли участие 3,6 тысячи человек, все опрошенные являются студентами вузов или учреждений среднего профессионального образования.

9 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым число россиян, уверенных в том, что любовь к родине — это частное дело, увеличилось на девять процентов.