Россиян научат улыбаться к чемпионату мира

Для сотрудников нескольких российских организаций, таких как РЖД и московский метрополитен, организовали специальные курсы, на которых их научили быть приветливее. Мероприятие было проведено в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает BBC News.

«Русские люди обычно не улыбаются. Поэтому, когда иностранцы приезжают в Россию, они думают, что русские не дружелюбный народ. Мы должны научить их улыбаться. Мы должны изменить их отношение», — рассказывает на тренинге для сотрудников психолог Эльнара Мустафина.

Курсы для сотрудников служб, с которыми обязательно столкнутся иностранные болельщики, призваны обучить их быть более вежливыми и отзывчивыми

Как пишет BBC News, в России люди обычно не улыбаются незнакомцам, в отличие от жителей многих западных стран, более того — улыбка без повода незнакомцам воспринимается россиянами с подозрением.

«Меня остановил полицейский, и меня это достаточно сильно разозлило. Он попросил меня показать паспорт. На что я спросила, почему он меня остановил. И он ответил: "Потому что вы улыбались". Для людей странно, что кто-то может идти по улице и улыбаться. Это выглядит необычно и подозрительно для них», — поделилась с телеканалом российский режиссер Юлия Меламед.

4 июня в России обратили внимание, что в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» на фотографии со встречи Сергея Лаврова и Кем Чен Ына северокорейскому лидеру подрисовали улыбку. На оригинальном снимке Ким Чен Ын не улыбается.

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