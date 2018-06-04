Киселев объяснил появление улыбки на лице Ким Чен Ына

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что никто не пририсовывал улыбку лидеру КНДР Ким Чен Ыну на фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 4 июня.

В выпуске передачи от 3 июня на телеканале «Россия 1» показали фотографию, на которой улыбающийся лидер Северной Кореи пожимал руку Лаврову. Однако на оригинальном снимке, опубликованном в сети ранее, Ким Чен Ын стоял с абсолютно серьезным лицом.

По словам Киселева, редакция не пользовалась никакими инструментами для редактирования снимка. Ведущий «Вестей недели» заявил, что во время встречи политиков было сделано большое количество снимков. «Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы», — пояснил журналист.

Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына состоялась 31 мая в Пхеньяне. Министр иностранных дел стал первым россиянином, лично пообщавшимся с нынешним главой Северной Кореи. Кроме того, во время встречи Лавров пригласил политика в Россию.

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