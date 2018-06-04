«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку

В выпуске итоговой программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1» показали улыбающегося Ким Чен Ына во время рукопожатия с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. При этом на оригинальной фотографии лидер Северной Кореи стоит с серьезным лицом.

В качестве исходной фотографии был взят снимок фотоагентства Visualrian МИА «Россия сегодня».

В 2016 году из «Вестей недели» вырезали расистский комментарий про тогдашнего президента США. Дмитрию Киселеву пришлось переозвучить сюжет, посвященный последним встречам Барака Обамы на посту хозяина Белого дома. В частности, ведущий заявил, что во время приема избранного главы государства Дональда Трампа в Белом доме Обама размахивал руками, «словно он в джунглях», в то время как республиканец вел себя «сдержанно, словно английский лорд». В исправленной версии слово «джунгли» заменили на «пленэр».

31 мая Сергей Лавров во время визита в Северную Корею встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. О встрече заранее не сообщалось. Министр стал первым россиянином, встретившимся с нынешним главой КНДР. Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Тот в ответ поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу. Также северокорейский лидер поинтересовался здоровьем Путина.

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