Официантка получила три тысячи долларов за красивую улыбку

Один из посетителей кафе в округе Льюис, США, оставил официантке три тысячи долларов (180 тысяч рублей) чаевых. Об этом сообщает канал KHQ TV.

Сотрудница заведения Rib Eye Мишель Бозмен, работающая официанткой больше 20 лет, забирала со столика оплаченный счет и была шокирована указанной внизу суммой чаевых.

«Я была поражена и не могла поверить в то, что это правда. Я показала чек менеджеру, и мы обнаружили записку на обратной стороне», — поделилась Бозмен.

«Спасибо за то, что вы улыбаетесь. Вы много работаете, а округ расположен в плохом месте. Наслаждайтесь деньгами и осчастливьте кого-нибудь еще», — написал клиент на счете.

Бозмен планирует потратить деньги на поездку в Ирландию, о которой она мечтала всю жизнь.

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В ноябре 2016 года посетитель американского ресторана оставил официанту щедрые чаевые, чтобы тот смог слетать домой в Великобританию. Бен Миллар (Ben Millar), обслуживавший клиента по имени Джеффри (Jeffrey), упомянул о том, что хотел бы побывать на родине, в столице Северной Ирландии Белфаст. После того как посетитель расплатился и ушел, 22-летний официант обнаружил, что Джеффри оставил ему деньги на билет.

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