Россияне поверили в свои силы

Россияне стали чувствовать ответственность за происходящее в стране и верить в возможность влияния на события. Об этом сказано в исследовании Высшей школы экономики «Добровольчество и социальный капитал», передают «Известия».

Более половины участников опроса заявили, что ощущают себя ответственными не только за ситуацию в стране, но и в городе (76 процентов) и даже подъезде (88 процентов). Положительная динамика самосознания россиян сохраняется с 2011 года.

37 процентов опрошенных считают, что они способны повлиять на жизнь в стране. Самыми популярными ответами граждан о способе оказывать воздействие было участие в выборах (35 процентов), размещение информации в интернете и сотрудничество с НКО (по 18 процентов). Эксперты отмечают рост гражданских институтов и формирование понимания россиян, что на бездействие властей можно найти управу. С 2008 года процент поверивших в свои силы людей стало больше на 20 процентов.

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«Сыграли, конечно, свою роль и кризисные явления, но немаловажным было и внедряемое в общественный дискурс на уровне государства повышение общего уровня ответственности гражданина за происходящее в стране», — считает политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ измеряет рост чуства ответственности россиян с 2006 года. В исследовании 2018 года приняли участие 2006 человек. Самые низкие показатели были зафиксированы в 2008 году — тогда только 27 процентов россиян чувствовали себя ответственными за ситуацию в стране. Самый высокий уровень сознания сопричастности за происходящее социологи зарегистрировали в 2015 году — таких граждан было 62 процента.

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