Кандидат в президенты решил сговориться с наркокартелем ради победы

Кандидат в президенты Гватемалы был арестован в США за попытку сговора с наркокартелем ради победы на выборах. Он обещал способствовать поставкам наркотиков на американскую территорию, сообщил прокурор по Южному округу Нью‑Йорка, передает Reuters.
58-летний Марио Эстрада был арестован в Майами (штат Флорида) 17 апреля — за два месяца до выборов. Сообщается, что политик вместе со вторым обвиняемым по этому делу — человеком по имени Хуан Пабло Гонсалес — вступили в сговор с целью получения денег от крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». На избирательную кампанию они намеревались заполучить от 10 до 12 миллионов долларов.
В обмен на победу Эстрада обещал, что поможет переправлять наркотики в США из портов и аэропортов Гватемалы при помощи сотрудников служб безопасности. Кроме того, арестованные планировали устранять соперников на выборах.
Как отмечается, с января мужчины провели несколько встреч в Майами и Гватемале для продвижения этого плана. Их власти смогли записать на видео и аудио.
Эстраду и Гонсалеса также обвиняют преступлении, связанном с нарушением обращения огнестрельного оружия. Обоим обвиняемым грозит пожизненное тюремное заключение.
Эстрада — кандидат от правоцентристского «Союз за национальные перемены» (National Change Union). Судя по опросам, он сильно отстает от других соперников: его готовы поддержать менее 3 процентов населения. Партия политика занимает всего шесть из 158 мест в парламенте и обычно поддерживает политику действующего президента Эва Моралеса.