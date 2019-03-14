США задумали приравнять наркокартели к террористам

В США рассматривают вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими группировками. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Breitbart.

Глава государства положительно ответил на вопрос о планах принять подобные меры в отношении картелей. «Мы очень серьезно думаем об этом. На самом деле, мы думаем об этом уже довольно давно», — отметил Трамп.

Президент указал, что это решение будет одновременно психологическим и экономическим, поскольку наркокартели действительно превратились в террористические группировки. «Мексика, к сожалению, полностью потеряла контроль над картелями», — подчеркнул он, напомнив о 42 тысячах убитых в стране за год.

Трамп активно настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой. Он отмечает, что это поможет бороться не только с наплывом нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки, но и в том числе с наркотрафиком. Президент ранее неоднократно отмечал, что затраты на возведение ограждение гораздо меньше, чем обходится борьба с незаконным оборотом ввезенных наркотиков.

Разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования ранее привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!