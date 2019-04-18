Пастор предупредил об установлении «гомократии» в США

Протестантский священник и республиканец Эрл Уолкер Джексон заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич установит в стране «гомократию», если его изберут в 2020 году. Об этом сообщает Friendly Atheist.

По словам Джексона, первым делом Буттиджич отправит всех христиан за решетку и закроет христианские СМИ.

Пастора возмутил поцелуй кандидата на пост президента США с его мужем на предвыборном митинге. «Нормальному мужчине становится противно, когда двое мужчин целуют друг друга в губы. И любому нормальному человеку. Люди могут попытаться вести себя корректно, но нормальному человеку это противно, поскольку это не то, для чего нас создал Бог», — прокомментировал поцелуй Джексон.

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В 2011 году Буттиджич был избран мэром Саут-Бенда, в 2015-м его переизбрали на этот пост. В январе 2019 года он объявил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Официально о своей кампании он объявил 14 апреля. Его политическая платформа включает борьбу с неравенством и бедностью, а также принятие федерального законодательства, запрещающего дискриминацию на работе в отношении ЛГБТ-лиц. Буттиджич — набожный христианин, и он часто отмечает, что его вера оказала на него сильное влияние.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Среди основных заявившихся кандидатов — действующий американский президент Дональд Трамп, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

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