Мир
 
Последние новости
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля
Китайскому лидеру разрешили править бессрочно
Перехватчики МиГ-31 переделали под гиперзвуковые «Кинжалы»
Рекордсмен «Евровидения» в Москве снова выступит на конкурсе
Овечкин встретился с Нурмагомедовым и сделал ему подарок
Ярош помечтал о захвате Кубани и Воронежа
Военные получили американский танк времен Второй мировой войны

Трамп определился со слоганом для новых выборов

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп определился со слоганом для своей избирательной кампании в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер представил его своим сторонникам на выступлении в Питтсбурге. «Сохраним Америку великой (Keep America Great). Восклицательный знак», — сказал Трамп и пояснил, что его прошлый лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») уже устарел.

Действующий президент США также высказался о возможных участниках следующих выборов. Он раскритиковал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, которую в очередной раз назвал Покахонтас. По мнению Трампа, журналистам будет безумно скучно следить за их кампаниями.

Трамп подчеркнул, что самым интересным соперником для него может стать телеведущая Опра Уинфри. «Я бы хотел, чтобы Опра победила, я бы хотел победить ее. Я знаю ее слабое место», — заявил он.

Дональд Трамп впервые озвучил слоган «Сохраним Америку великой» еще 19 января 2017 года, за день до своей инаугурации. Прямо во время интервью The Washington Post он попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump touts GOP candidate — and talks drug dealers, 2020 and Oprah in whirlwind rally
Trump: 2020 slogan will be 'Keep America Great!'
В США заявили о найденных доказательствах тайной связи Трампа с Кремлем
Другие материалы рубрики
Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
11:41Сегодня

Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля

08:08Сегодня

В Британии создадут свой «список Магнитского»

03:53Сегодня

Перуанка испробовала минометный снаряд вместо секс-игрушки и умерла

Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
20:5310 марта

Туркам срочно понадобились С-400

05:43Сегодня

Трамп собрался заключить «величайшую сделку для мира»

02:55Сегодня

В США узнали о подготовке кибератак на Россию при Обаме

Мир00:01 7 марта

Нашпионил

Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником
18:35 9 марта

Боевики в Сирии обстреляли российских журналистов

02:37Сегодня

Следы отравившего шпиона Скрипаля вещества нашли в ресторане

14:1510 марта

Раскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкой

Россия
«Конфликт между Москвой и Россией исчезает»
Почему россияне больше не рвутся в столицу
Циркачи не смогли прокормить медведей и бросили их в Самаре
В Москве начали строить уникальный мост
В «Ленинке» намокли книги
Кака пообедал в Чертаново
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру из-за матерившего Собчак Жириновского
На митинг КПРФ в центре Москвы пришло меньше тысячи человек
Все материалы
Мир
Стивен ЭйвериАмериканское зло
Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля
Трамп определился со слоганом для новых выборов
Перуанка испробовала минометный снаряд вместо секс-игрушки и умерла
Трамп собрался заключить «величайшую сделку для мира»
В США узнали о подготовке кибератак на Россию при Обаме
Нашпионил
Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником
Все материалы
Бывший СССР
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
В Киеве подожгли храм Московского патриархата
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Донбассу пригрозили быстрой зачисткой
Украина стала страной-аспирантом НАТО
Захарченко сравнил обвинение СБУ в подготовке к теракту с дешевым боевиком
Все материалы
Экономика
Тоннель в никуда
Жадность Трампа обвалит американскую экономику
Россия оспорит пошлины Трампа в ВТО
Сильные и независимые
Женщины получают меньше, потому что у них слишком много прав
Илон Маск выявил угрозу своему бизнесу и пожаловался Трампу
Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий
Вашингтон отказался воевать с Европой и пообещал ей переговоры
Китай нацелился сделать юань мировой валютой
Все материалы
Силовые структуры
Дамская работа
За таинственной женщиной-киллером охотились 20 лет. Она исчезла без следа
Евгений ЧуплинскийКровавый маршрут
Как находили тела женщин, растерзанных маньяком Чуплинским: справка «Ленты.ру»
Последний полет Симеонов
30 лет назад мать и 10 детей захватили самолет, чтобы сбежать из СССР
Рейс из Нальчика экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира
Российского криминального авторитета Фиму Банщика задержали в Минске
Наркодилер попытался выдать конопляную ферму за сырье для лекарств
Хозяин автомойки подорвался на установленной под днищем его Mercedes гранате
Все материалы
Наука и техника
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
Российские ВКС запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал»
Во всей красе
Нищета и величие на первых цветных снимках Российской империи
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Американцы тайно помогли доказать самоубийство Гитлера
Создатель Siri назвал ее глупой
Египет обзаведется сотнями Т-90С
Все материалы
Спорт
Дональд Трамп, Стив Остин, Винс Макмэн и Бобби ЛашлиКрипота по-американски
Террористы, отбитые патриоты, нечисть и другие легенды рестлинга
Овечкин встретился с Нурмагомедовым и сделал ему подарок
Капитан «Реала» во время матча сбежал в туалет
Российская фигуристка первой выполнила сложнейший прыжок в истории
Российскому бойцу UFC отказали во въезде в США
Однорукий боец победил соперника удушающим приемом
Двигай кран, тяни корабль
В их руках сила, а на лицах — кровь
Все материалы
Культура
Матильда Кшесинская (справа) и Николай Солянников (слева) в балете Мариуса Петипа «Пробуждение Флоры»Дуэлянт, трудяга, гений
Он приехал в Россию и сделал русский балет великим
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
Девушки нелегкого поведения
Кино недели: от «Проекта "Флорида"» до «Евы»
Директор «Современника» отреагировал на выходку Ефремова
Покаявшегося за домогательства актера нашли мертвым
Названы лучшие кадры в истории кино
Ефремов прокомментировал обвинение в пьянстве и оскорблении зрителей
Все материалы
Интернет и СМИ
Гуляй, рука
Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сети
В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову
На Сахалине избили журналиста «Эксперта»
Жизнь в дыре
Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов
Мэрилин МонроРаньше было лучше
Американцы мечтают вернуть женщин и чернокожих на место
Телеведущий Шейнин раскрыл детали стычки с бойцом АТО в Италии
Все материалы
Ценности
Тайны команданте
Женщины, богатства и стиль Фиделя Кастро
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Слава Зайцев провел свой последний показ мод
Толстую супермодель наградили за бодипозитив
Ричард ГирВсемирный жиголо
Он пролетел мимо «Оскара», но соблазнил не одно поколение женщин
Персонажей «Ну, погоди!» и «Винни-Пуха» изобразили на кроссовках
Олимпийская чемпионка расскажет женщинам о стиле
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
Назван самый опасный город в мире
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Все материалы
Из жизни
Снизу постучали
Они живут под землей втайне от всех и не хотят выходить на свет
Лошадь вышла на танцпол в ночном клубе и запаниковала
Красные дни календаря
Непальские девушки страдают и умирают во время месячных. Все из-за традиций
Брэд Питт отказался от секса
Мальчик вырос до 224 сантиметров и стал баскетболистом
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Не помню зла
Когда-то эти бандиты ходили на дело. Теперь они ходят под себя
Все материалы
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен — и не только
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Видео: первый тест Mercedes-Benz CLS
Тест-драйв «Мерседеса», который не оставил шансов конкурентам
Тест: суперкар или фейк
А ты сможешь отличить произведение искусства от подделки?
Автопроизводители будут оповещать об отзывах через «ЭРУ-ГЛОНАСС»
Объявлены претенденты на звание лучшей в мире машины
Швейцарцы сделали часы для владельцев топовых «Макларенов»
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы