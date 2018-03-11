Трамп определился со слоганом для новых выборов

Президент США Дональд Трамп определился со слоганом для своей избирательной кампании в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер представил его своим сторонникам на выступлении в Питтсбурге. «Сохраним Америку великой (Keep America Great). Восклицательный знак», — сказал Трамп и пояснил, что его прошлый лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») уже устарел.

Действующий президент США также высказался о возможных участниках следующих выборов. Он раскритиковал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, которую в очередной раз назвал Покахонтас. По мнению Трампа, журналистам будет безумно скучно следить за их кампаниями.

Трамп подчеркнул, что самым интересным соперником для него может стать телеведущая Опра Уинфри. «Я бы хотел, чтобы Опра победила, я бы хотел победить ее. Я знаю ее слабое место», — заявил он.

Дональд Трамп впервые озвучил слоган «Сохраним Америку великой» еще 19 января 2017 года, за день до своей инаугурации. Прямо во время интервью The Washington Post он попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве.

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