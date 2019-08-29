США заморозили военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Отмечается, что американский лидер хочет удостовериться, что выделяемые средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона. Во время пересмотра деньги из военного бюджета будут заморожены. Ревизию проведут американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США рассказали, что испытывают «серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств». «Мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов», — сказано в заявлении.

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В июне в Пентагоне сообщили о выделении 250 миллионов долларов на украинскую оборону, отметив, что на эту сумму Киев, в частности, получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Помимо денег, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит также 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.

С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

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