Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине

Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в ведомстве.

«Министерство обороны США провело пересмотр пакета помощи и поддержало его», — сказал источник. По сведениям издания, результаты проверки уже были доведены до сведения Белого дома.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп хочет удостовериться, что выделяемые Украине средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона. Во время пересмотра деньги из военного бюджета были заморожены. В комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США рассказывали, что испытывают серьезные опасения с этой проверкой.

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