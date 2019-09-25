Беседу Трампа и Зеленского сочли законной

Министерство юстиции США изучило содержание телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

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Специалисты Минюста не нашли в содержимом беседы нарушений законодательства США, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Министерство закрыло дело, которое было заведено еще в августе после соответствующей жалобы сотрудника спецслужб США.

Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

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