Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Hill.
Американский лидер отметил, что представленные материалы подтвердили — никаких нарушений закона в ходе беседы двух глав государств не было. По мнению Трампа, представители Демократической партии намеренно использовали этот повод для начала процедуры импичмента.
Также Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского. «Президент [Зеленский] сам выступил с заявлением, в котором сказал, что давления абсолютно не было», — отметил он.
Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.
В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.