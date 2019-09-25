Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Hill.

Американский лидер отметил, что представленные материалы подтвердили — никаких нарушений закона в ходе беседы двух глав государств не было. По мнению Трампа, представители Демократической партии намеренно использовали этот повод для начала процедуры импичмента.

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Также Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского. «Президент [Зеленский] сам выступил с заявлением, в котором сказал, что давления абсолютно не было», — отметил он.

Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

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