Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом дипломат высказалась в Facebook.
«Это такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа [Нэнси] Пэлоси», — написала Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства также сыронизировала и предложила публиковать стенограммы разговоров с партнерами по НАТО. «Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!» — добавила она.
По словам Захаровой, начать можно с перепечатки информации с сайта WikiLeaks, который публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.
Скрытие деталей разговора Трампа и Зеленского стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента президента США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского лидера. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.