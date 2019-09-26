Трамп предложил раскрыть еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности раскрыть стенограмму своего первого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Washington Post.

Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся 22 апреля после избрания Зеленского на пост главы государства. «Я думаю, что вам следует запросить первый разговор. Он был прекрасным», — сказал Трамп.

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Глава Белого дома также отметил, что вице-президент Майк Пенс также «один или два» раза общался с Зеленским, и что эти разговоры также должны быть опубликованы. «Они все были идеальными», — поделился он своими впечатлениями.

Трамп высказал недоумение по поводу позиции, будто его действия представляют собой непоправимое преступление. «Импичмент за это? Из-за прекрасной встречи или замечательного телефонного разговора?», — задался он вопросом.

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

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