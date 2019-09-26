Трамп пообещал Зеленскому помочь с возвращением Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их двусторонних переговоров пообещал Киеву помочь вернуть контроль над Крымским полуостровом. Об этом сообщает УНИАН.

По словам украинского лидера, во время разговора он рассказал Трампу, «какое красивое место Крым», после чего американский лидер, как утверждает Зеленский, согласился помочь. «Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать», — рассказал президент Украины.

Зеленский добавил, что дословно слова Трампа о ситуации с Крымом звучат следующим образом: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать».

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Разговор состоялся в рамках первой встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая прошла на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе открытой части встречи стороны также затронули тему Крыма. Тогда после упоминания Зеленским о полуострове, президент США напомнил, что Киев потерял над ним суверенитет во время президентства его предшественника Барака Обамы. Он отметил, что тогда с ситуацией «очень плохо разобрались».

Тогда же Трамп заявил, что увидел прогресс в отношениях России и Украины. Он выразил надежду на личную встречу президента России Владимира Путина и Зеленского, в ходе которой стороны смогли бы обсудить проблемы. «Это было бы огромным достижением. Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать», — отметил он.

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