Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать текст беседы. Я думал, что они опубликуют свою часть», — сказал он, добавив, что никто с ним не связывался по поводу этого вопроса, и он даже не знает, должно ли быть в таких случаях какое-либо письменное разрешение.

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Зеленский отметил, что не против раскрытия своих слов, однако считает, что иногда расшифровки телефонных звонков между президентами должны оставаться закрытыми. «Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее», — сказал он.

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

Позднее Трамп предложил раскрыть содержимое еще одного своего разговора с Зеленским, а также пары звонков, которые состоялись между украинским лидером и вице-президентом США Майком Пенсом.

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