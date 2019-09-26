Зеленский рассказал о переговорах с Трампом по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом по Донбассу. Об этом он сказал во время брифинга после встречи, видео которого доступно на YouTube-канале телеканала «112 Украина».

По словам главы украинского государства, на данном этапе первоочередным является вопрос проведения встречи в «нормандском формате». Присоединиться к нему Вашингтону он пока не предлагал, отметив, что ближайшая встреча четверки состоится в классическом ее составе. «Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в том формате, каким он является», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что если встреча в «нормандском формате» не принесет результатов, он пригласит принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе США и другие страны, однако какие именно — не уточнил.

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25 сентября на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В ходе открытой части этой встречи Зеленский заявил, что совместные усилия США и Евросоюза могут помочь остановить войну в Донбассе. Он уточнил, что считает своим приоритетом «остановить войну и вернуть Крым и Донбасс».

Встреча прошла вскоре после обнародования Белым домом на своем сайте стенограммы разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

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