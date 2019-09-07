Раскрыты подробности разговора Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Сообщение опубликовала пресс-служба российского лидера.

Главы государств позитивно оценили состоявшееся в субботу, 7 сентября, одновременное освобождение заключенных. «Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

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Также Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Лидеры государств подчеркнули «важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения».

Владимир Путин поговорил по телефону со своим украинским коллегой 7 сентября. «Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — заявил глава Украины.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово, и процедура обмена находится в стадии согласования.

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