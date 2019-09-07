Россия и Украина обменялись заключенными

Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве, сообщает РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Завершение процедуры обмена подтвердила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс». По ее словам, обмен состоялся по формуле «35 на 35». При этом омбудсмен отметила, что продолжается расследование около половины уголовных дел.

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Обмен между сторонами ожидался 30 августа, однако он не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования. По информации украинской стороны, обмен должен был состояться по формуле «35 на 35», однако полный список имен пока не известен.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в списках для обмена числились 70 человек. Среди них — 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан Украины.

В списке для передачи российской стороне при этом числятся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, «ценный свидетель» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за государственную измену украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

Предполагалось, что списки могут меняться вплоть до дня обмена.

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