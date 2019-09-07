Зеленский помиловал 16 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом помиловал 16 россиян, три из которых — женщины. Об этом сообщила бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева, передает РИА Новости.

Указ был подписан в рамках договоренностей между Россией и Украиной об освобождении заключенных. По словам экс-омбудсмена, в Киев из России возвращаются 35 человек.

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По данным агентства, самолет специального летного отряда «Россия» с освобожденными на Украине вошел в воздушное пространство РФ. Борт приземлился в Киеве утром в субботу, 7 сентября. Примерно в это же время в московском аэропорту Внуково сел украинский самолет Ан-148.

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